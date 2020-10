Arzt zu Intensivbetten: „Steuern auf Grenzen zu“

Denn bereits jetzt ist die Auslastung der Intensivbetten in Österreich innerhalb einer Woche um vier Prozentpunkte gestiegen. In absoluten Zahlen ist das ein Anstieg von 147 auf 224. Mitte November werden laut Prognose 400 bis 500 Patienten auf Intensivstationen liegen, sagt Herwig Ostermann, Geschäftsführer von Gesundheit Österreich. Im Schnitt gibt es bundesweit 2000 Intensivbetten, belegt werden können diese mit 1800 Menschen. Ungefähr 60 Prozent von ihnen benötigen die Betten akut, also nach Unfällen oder wegen nicht verschiebbarer Eingriffe. Somit gebe es 700 Betten, die in einem Notfall für Patienten zur Verfügung gestellt werden können.