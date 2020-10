Weiterer Verdächtiger nach Nizza-Drama in Haft

Nach dem Terroranschlag in Nizza, bei dem drei Menschen brutal getötet wurden, haben die Ermittler nun einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Ein 33-Jähriger steht unter Verdacht, in Verbindung mit dem mutmaßlichen Täter, einen 21-jährigen Tunesier namens Brahim Aouissaoui, zu stehen. „Wir versuchen, seine Rolle in dem Ganzen zu klären“, heißt es aus Justizkreisen. Damit befinden sich nun insgesamt drei Männer in Polizeigewahrsam.