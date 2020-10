Attentäter zeigte Familie Tatort, bevor er tötete

Tunesier zeigte Familie kurz vor Anschlag Areal um Tatort

Seine Familie, die in Sfax in Zentraltunesien lebt, kann nicht nachvollziehen, was sich im Kopf des 21-Jährigen abgespielt haben könnte. Wie die Agentur Reuters berichtete, hatte der Verdächtige noch Stunden vor der Tat ein Videotelefonat mit seiner Familie geführt. Er war erst in der Früh in Nizza angekommen. Dabei habe er kein auffälliges Verhalten gezeigt, das auf einen geplanten Gewaltakt hätte schließen lassen können. Er habe kurz nach seiner Ankunft die Kirche Notre Dame besucht, um einen Schlafplatz zu suchen. Der Familie habe er schließlich mitgeteilt, er wolle in einem Gebäude gegenüber dem Gotteshaus übernachten. In dem Videoanruf habe er ihnen auch die Gegend rund um den späteren Tatort gezeigt.