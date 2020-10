Hand in Kreissäge: Notarzt kam per Helikopter

Gegen 20.30 geriet ein Arbeiter in einem Unternehmen im Bezirk Oberpullendorf mit einer Hand in eine Kreissäge. Kollegen eilten sofort zu dem Opfer , leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der in Wiener Neustadt stationierte ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 33 angefordert.