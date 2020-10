Eigene Corona-Ampel steht auf Hauptplatz

Die wohl einzige öffentliche Corona-Ampel des Burgenlandes steht jetzt in Oberpullendorf. „Dass es dazu kam, ist eigentlich einem Scherz zu verdanken“, erzählt Bürgermeister Rudolf Geißler im Gespräch mit der „Krone“. „Eine Mitarbeiterin von uns kam mit einer Angestellten einer Firma in Neutal, die Signalanlagen herstellt, ins Reden und meinte, dass es ja gar keine Ampel mit vier Farben gebe. Doch sie wurde eines besseren belehrt“, so der Stadtchef weiter.