Drogen gegen Sex an süchtige Frauen verkauft

Auf die Spur des Täters kamen die Wiener Fahnder laut Polizeisprecher Daniel Fürst bei Ermittlungen, die im vergangenen Juni begannen. Sie kamen dahinter, dass der 62-jährige österreichische Staatsbürger in Wien und Linz Crystal Meth und Kokain in größerem Stil verkaufte. Bei der Festnahme am 27. August wurden dementsprechend verschiedene Suchtmittel, mehrere Handys und 5500 Euro in bar sichergestellt.