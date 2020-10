Corona-Fälle: Wiener Nobelitaliener in Quarantäne

Bei der wöchentlichen Routine-Überprüfung des 50-köpfigen Teams am Sonntag wurden mehrere Mitarbeiter positiv getestet. „Wir führen schon seit Langem einmal in der Woche Tests für das gesamte Team durch“, betont Besitzer Giacobello, „bisher immer mit durchgehend negativen Ergebnissen.“ Als diesmal jedoch am Montag, dem 26. Oktober, die Ergebnisse eintrafen, wurde schnell gehandelt, um die positiven Fälle zu isolieren sowie Gäste und Mitarbeiter zu schützen.