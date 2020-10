UTTC Salzburg träumt von Europa

Wer hätte vor der heurigen Tischtennis-Saison gedacht, dass der UTTC Salzburg in der ersten Bundesliga eine große Rolle spielen würde. Spätestens nach dem deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen Baden ist klar: Die Mozartstädter können es heuer mit jedem aufnehmen. Aktuell steht die Truppe mit Kanamitsu und Co. auf dem starken vierten Platz, der auch zur Teilnahme am ETTU-Cup reichen würde. „Dieser Bewerb ist so ähnlich wie die Europa League im Fußball. Sozusagen die zweithöchste Spielklasse im europäischen Tischtennis. Unser Ziel ist es, dort im nächsten Jahr dabei zu sein“, erklärt UTTC-Obmann Höllbacher.