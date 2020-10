Maskengegner protestierten gegen Corona-Maßnahmen

Hier war weit und breit kein Babyelefant zu finden: Nach den Feierlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertages am Wiener Heldenplatz kam es zu einer Demonstration von Maskengegnern. Zahlreiche Menschen versammelten sich vor der Zentrale der Ärztekammer in der Weihburggasse und hielten Transparente mit Schriftzügen wie „Wir gemeinsam gegen Corona-Maßnahmen“, „Freiheit für uns“ und „Von der Demokratie in die Diktatur ist es nur ein Kurz(er) Weg“ hoch. Der von der Polizei begleitete Protestzug zog durch die Wiener Innenstadt.