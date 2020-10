Lenkerin kletterte nach Unfall selbst aus Bachbett

Mit ihrem Auto einem Bachbett gelandet ist eine 23-Jährige in der Nacht zum Sonntag in ihrer Wohngemeinde St. Georgen am Längsee. Sie war gegen vier Uhr Früh von der Straße abgekommen. Hätte sie nicht selbst aussteigen und die Böschung hinauf klettern können, hätte man lange nach ihr suchen müssen.