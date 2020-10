Quarantäne-Halbzeit in Tennengauer Gemeinde Kuchl

Es geht um uns alle in Kuchl“, appellierte der Tennengauer Ortschef Thomas Freylinger am Samstag nach einer Woche Quarantäne. Zwar gehen die Corona-Zahlen bereits seit sechs Tagen zurück, dem Bürgermeister zufolge gibt es aber noch immer einige Unbelehrbare in der Tennengauer Gemeinde. Nicht nur unter den Einheimischen, wie auch die Polizei bestätigt. Tatsächlich sind Quarantäne-Touristen in dem gesperrten Ort keine Seltenheit. Die Ausreden von Schaulustigen, um nach Kuchl zu kommen? „Sie wollen einfach schauen, wie es hier aussieht“, berichtet eine Polizistin an einer der gesperrten Ortseinfahrten von den kuriosesten Scheinargumenten. Oder: „Ich muss zum Hofer in Kuchl, weil es ein bestimmtes Produkt in meinem Supermarkt nicht gibt, aber in Kuchl.“