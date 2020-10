615 Neuinfektionen in 24 Stunden in Oberösterreich

9787 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, 211 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 21 von ihnen auf Intensivstationen. Insgesamt 90 Personen sind bisher in Oberösterreich im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Am Freitag wurde ein neuer Todesfall verzeichnet: Ein 90-jähriger Patient mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Grieskirchen. Mit 3242 Testungen wurde am Donnerstag der Höchstwert in Oberösterreich an Testungen verzeichnet.