Experiment lief schief - 2 Schüler schwer verletzt

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag in einer Schule in Wien-Neubau abgespielt: Im Zuge eines Experiments im Chemieunterricht kippte ein 16 Jahre alter Schüler offenbar eine zu große Menge Alkohol zu den übrigen Substanzen, es kam zu einer Gasverpuffung, die einen lauten Knall sowie eine Stichflamme zur Folge hatten - fünf Schüler wurden teils schwer verletzt.