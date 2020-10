Alko-Lenker (27) droht nach Unfall Haftstrafe

Bis zu zwei Jahre Haftstrafe drohen dem nun angeklagten und in Salzburg wohnhaften Bosnier gemäß dem zweiten Strafsatz des §88 Abs. 4 StGB. Weil der Mann am 11. August betrunken durch seine rücksichtslose Fahrweise einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat: Nach einem riskanten Überholmanöver in der verkehrsreichen Rudolf-Biebl-Straße – unter Missachtung der Sperrlinien – prallte der Lenker eines VW Touran zuerst frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, geriet dadurch ins Schleudern und erwischte dabei ein zweites Fahrzeug.