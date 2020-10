Neue Zwölferhornbahn startet in Covid-Herbst

Am Freitag um 9 Uhr nimmt die Zwölferhornbahn in St. Gilgen mit den neuen Gondeln ihre erste offizielle Fahrt auf. Vier Gäste erlaubt die Seilbahngesellschaft vorerst pro Kabine – Platz haben normalerweise doppelt so viele. Das Wetter dürfte den Betreibern am Eröffnungstag in die Karten spielen. Sonnenschein und bis zu 16 Grad sind angekündigt.