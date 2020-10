Jeder dritte Deutsche plant keinen Skiurlaub

Mehrheit der Deutschen befürwortet Hygienekonzept

Für den Wintersport-Urlaub wünschen sich viele ein Hygienekonzept: 70 Prozent sind für eine Maskenpflicht in Gondeln und Skiliften. Außerdem sollte aus Sicht von 80 Prozent eine Personenbegrenzung für Restaurants, Skibusse und Gondeln gelten. 72 Prozent finden außerdem, dass Après-Ski-Veranstaltungen nur mit Hygieneregelungen stattfinden sollten. In Österreich wird es Après-Ski in gewohnter Form heuer nicht geben.