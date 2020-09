Après-Ski heuer nur im Sitzen - auch im Freien

Kurz: „Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lobte, wie gut es im Tourismus in der Sommersaison funktioniert habe - trotz einiger kleinerer Cluster-Bildungen -, nun soll der Winter ebenso sicher über die Bühne gehen, wie er am Donnerstag betonte. Après-Ski in seiner gewohnten Form werde es demzufolge nicht geben: „Skivergnügen ja, aber nicht wie bisher“, so Kurz. Man müsse dringend alles tun, um die Ansteckungszahlen in Österreich niedrig zu halten, das sei die Basis dafür, dass es überhaupt Gäste gebe, die nach Österreich kommen. Alle Reisewarnungen seien eine Gefahr für den Tourismus.