„Das Corona-Risiko ist in der Freizeit höher“

Erstmals Herbstferien: Sie beginnen am Samstag und dauern bis einschließlich Montag, 2. November. Für 31.000 Schüler an 45 Standorten, nämlich in Berufsschulen und wenigen Höheren Schulen, gibt es diese Pause nicht. „Unser Schuljahr begann erst Ende September“, erklärt Herbert Panholzer, Direktor der Tourismusschulen in Bad Leonfelden. Die 540 Schüler müssen über den Sommer Praktika machen, darum der späte Start. So ist es auch in der Höheren landwirtschaftliche Bundeslehranstalt in St. Florian. Direktor Hubert Fachberger: „Die Schüler kommen jetzt aus dem Praktikum zurück, wir würden mit Ferien starten.“ Doch er glaubt, dass die landwirtschaftlichen Schulen längerfristig umdenken müssen: „Für Eltern, die Kinder in mehreren Schultypen haben, ist das ein Problem.“