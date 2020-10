Rendi-Wagner will Antigen-Tests für Heimbesucher

Antigen-Tests in Heimen: „Isolierung entgegenwirken“

Sinnvoll wären Antigen-Tests jedoch ebenfalls in Alters- und Pflegeheimen, denn damit könnte der Isolierung von älteren und pflegebedürftigen Menschen entgegengewirkt werden, wie dies auch in Deutschland der Fall sei, meinte die SPÖ-Chefin. „In Deutschland plant der Gesundheitsminister laut Medienberichten bis zu neun Millionen Antigen-Schnelltests pro Monat. Umgerechnet auf Österreich wäre das 30.000 Antigen-Schnelltests pro Tag. Welchen Umfang plant Anschober und wie viele Tests werden zentral beschaffen?“