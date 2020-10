Milchglas | Leeres Glas

Wissen Sie, wie viele Menschen sich zuletzt in Fußballstadien mit Corona infiziert haben? Nein? Sie sind nicht allein, kein Mensch weiß das. Als die Regierung jüngst neben anderen Einschränkungen die Halbierung der erlaubten Stadionbesucherzahl verkündete, blieb sie eine faktische Entscheidungsgrundlage dafür nämlich schuldig, schreibt heute Klaus Knittelfelder in seinem Kommentar. Dies mag ein ausgesprochen harmloses Beispiel für die Nicht-Begründung mitten im Leben stattfindender Politik sein, allein: Es ist symptomatisch. Denn wir - die Betroffenen und Financiers aller Corona-Maßnahmen - wissen auch nach Monaten der Krise noch viel zu wenig darüber, was wann und warum gemacht wird. Und manche Bereiche sind dann schon weniger harmlos: Noch nie nahm der Staat so viel von unserem Einbezahlten in die Hand, um Unternehmen zu retten. Rund 30 Milliarden Euro davon stecken in einer eigens dafür gegründeten Finanzierungsagentur, deren Tun im Verborgenen bleibt. Der Steuerzahler erfährt vom Finanzminister so gut wie gar nicht, was genau mit seinem Geld passiert, von der AUA-Rettung bis zum Kindergartenausbau in Trumau. Parlamentarische Anfragen werden weggewischt, die Einführung eines überfälligen Corona-Kontrollausschusses scheitert seit sieben Monaten (!) an einem Patt zwischen den Regierungsparteien und der Opposition. Besonders bitter: Kurz vor der Krise wurde auf Geheiß der Grünen im Regierungsprogramm vollmundig der „gläserne Staat“ versprochen. Geworden ist es leider nur ein milchgläserner.