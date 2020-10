Beamter warnte mit Schuss die Kollegen

Bei der Kontrolle auf der A…6 stieg der Lenker zuerst aus dem Pkw mit britischem Kennzeichen aus. Sein Pass sei im Fach auf der Beifahrerseite, behauptete er. Doch der Unbekannte sprang sofort wieder ins Auto, schlug die Tür zu und gab Vollgas. Auch ein Beamter sprang sofort in den Streifenwagen. Sein Kollege gab mit der Dienstwaffe einen Schuss in die Erde neben der Leitschiene ab. Er hatte damit die Einsatzkräfte, die in der Nähe ebenfalls eine Kontrolle durchführten, gewarnt.