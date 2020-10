Ski-Rennen in Lech-Zürs: Kritik von Naturschützern

Auch Grüne schimpfen

Ihrer Kritik schloss sich Grünen-Tourismussprecherin Nadine Kasper an. Zu den schweren Eingriffen in die Landschaft und den Ausgaben von 1,3 Mio. Euro Steuergeldern zu Corona-Zeiten geselle sich nun noch der Vorwurf fehlender Bewilligungen für die Bauarbeiten. Der Wintersport müsse sich wie jeder Häuslebauer auch an die Gesetze halten. Sie ortete „eine gewisse Kontinuität im Nichteinhalten der Verfahren“ in der Wintertourismus-Branche und kündigte Anfragen an die zuständigen Landesräte Martina Rüscher (Sport, ÖVP) und Johannes Rauch (Umwelt, Grüne) an.