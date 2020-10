Rollende Rostlaube aus dem Verkehr gezogen

Die Autobahnpolizisten dürften nicht schlecht gestaunt haben, nachdem sie den Sattelzug aus dem Verkehr gefischt hatten. Da bereits bei der ersten Sichtkontrolle die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs in Frage gestellt werden musste, wurde es beim „TÜV Süd“ in Lauterach einer detaillierten Inspektion unterzogen. Das Ergebnis derselben darf als durchaus spektakulär bezeichnet werden: Bei zwölf Defekten wurden „Gefahr in Verzug“ festgestellt, dazu kamen noch 26 schwere Mängel. Ein kleiner Auszug aus der „Hitliste“: Die Bremsen waren defekt, die Reifen schwer beschädigt und außerdem verlor die Rostlaube Benzin.