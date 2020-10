Taxilenker zuckte aus und attackierte Fahrgast

Weil eine 34-Jährige in ihrem Rucksack nach Geld suchte, verlor ein türkischer Taxifahrer (43) komplett die Beherrschung. Er ging auf seinen Fahrgast losIn der Stadt Salzburg brachte am 19. Oktober 2020, um 22.20 Uhr, ein 43-jähriger türkischer Taxilenker eine 34-jährige Salzburgerin zu ihrem gewünschten Ziel. Dort angekommen suchte sie in ihrem Rucksack nach dem Geld um die Fahrt zu bezahlen. Daraufhin wurde der Taxilenker ungeduldig und behauptete, dass sie kein Geld habe. Daraus entstand ein verbaler Streit bis der Taxilenker ausstieg und das Opfer an den Schultern aus dem Taxi riss und zu Boden drückte. Dann riss er ihren Rucksack auf und stahl daraus das Handy. Anschließend stieg er wieder ein und fuhr davon. Der Taxilenker wurde ausgeforscht und Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet.