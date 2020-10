Mann beim Reifenwechseln von seinem Lkw erdrückt

Ein 58-jähriger Transportunternehmer ist am Samstag beim Reifenwechsel tödlich verunglückt. Der Mann wollte am Nachmittag in Redlham mithilfe seines 28-jährigen Sohnes den linken Vorderreifen eines Lkw wechseln. Aus ungeklärter Ursache fiel der Lkw vom Wagenheber und klemmte den unter dem Lkw liegenden Mann im Bereich des Oberkörpers ein.