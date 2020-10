Grippeimpfstoff und Krebsmedikamente gestohlen

Gestohlene Krebsmedikamente wieder aufgetaucht

Erst am 4. Oktober waren knapp 38.000 Einheiten von Krebsmedikamenten aus einem Labor in Mexiko-Stadt gestohlen worden. Am Freitag wurden auf einer Straße der Hauptstadt 27 Tüten mit Krebsmedikamenten entdeckt. Es werde untersucht, ob es sich um die gestohlene Medizin handle, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. In Mexiko herrscht seit Monaten ein Mangel an Krebsmedikamenten für Kinder. Die Regierung verweist als Grund auf ein neues System der Anschaffung der Medizin.