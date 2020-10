Klagenfurt bekommt eine neue Justizanstalt

Nordöstlich des Flughafens

Als neue „Heimat“ der Justizanstalt steht ein 80.000 Quadratmeter großes Areal nordöstlich des Flughafens bereit; der Bau wird 22.000 Quadratmeter – doppelt so viel wie derzeit in der Innenstadt – davon beanspruchen. „Die Pläne entsprechen den hohen Anforderungen und tragen den wichtigen Resozialisierungsansatz in sich“, so Landeschef Peter Kaiser.