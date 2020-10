Online-Diebe erbeuteten 70.000 Euro von Bankkonto

Die Vorgehensweise

Betrüger verschafften sich im Internet die Zugangsdaten des Mannes, änderten die Handynummer für die mobileTANS und erhielten damit Zugriff auf sein Konto. Innerhalb von drei Tagen richteten die Diebe - mit insgesamt fünf Überweisungen - einen Schaden von 70.240 Euro an. Der Kärntner bemerkte die Zahlungen am dritten Tag und wandte sich an Bank und Polizei. Der Bank gelang es, die Transaktionen der letzten beiden Tage rückgängig zu machen.