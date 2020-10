„Krone“ - die Nummer Eins | Es ist ernst

„Krone“ - die Nummer Eins: Was für ungewöhnliche Zeiten! Seit März befindet sich nicht nur Österreich, sondern fast die ganze Welt im Ausnahmezustand. Vieles, was wir jahrzehntelang für selbstverständlich hielten, wurde und wird infrage gestellt. Aber zum Glück bleiben uns manche wichtige stabile Werte erhalten. Und auch diese Konstante bleibt: Die „Kronen Zeitung“ war und ist die absolute Nummer 1 unter den österreichischen Tageszeitungen. Das bestätigt die gestern veröffentlichte Media-Analyse. Sie wurde im Zeitraum von Juli 2019 bis Juni 2020 erhoben. Mit einigen methodischen Herausforderungen, da persönliche Interviews im Lockdown-Zeitraum nicht möglich waren und danach nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Letztlich bestätigt aber auch diese Media-Analyse: Die „Krone“ bleibt mit großem Abstand die Zeitung mit den meisten Lesern in Österreich. Durchschnittlich greifen täglich fast zwei Millionen zur „Kronen Zeitung“, am Sonntag sind es sogar stolze 2,426.000 Leser. Auf unserem Onlineportal krone.at verbuchen wir laut ÖWA Plus bis zu drei Millionen regelmäßige Leser und erreichen laut ÖWA Basic zu Spitzenzeiten bis zu 80 Millionen Besuche im Monat, auf unserem neu gestarteten Sender krone.tv bieten wir rund um die Uhr spannendes Programm. Die „Krone“ stark auf allen Kanälen: regional, österreichweit, international. Wir danken all unseren Lesern und Nutzern herzlich!