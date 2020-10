Polizei, Sanitäter als Lebensretter

Mit Blaulicht und Folgetonhorn starteten die Sanitäter Mario Schmölzer und Marc Schranz in Oberwart mit ihrem Rettungswagen in Richtung Wien. An Bord ein Patient, der im AKH eine neue Leber bekommen sollte. „Doch auf der A…2 bei Wiener Neustadt ging plötzlich nichts mehr. Alles stand im Stau“, schildert Schmölzer. Das Leben ihres Patienten hing am seidenen Faden.