WHO: Corona fünfthäufigste Todesursache in Europa

Maßnahmen ernst nehmen

Die beginnende „Winter-Welle“ steht laut Kluge in Zusammenhang mit mehr Sozialkontakten in Innenräumen. Es gebe „nicht so optimistische Modellrechnungen“, erläuterte er. Aber berücksichtigte einfache Maßnahmen wie generelles Maskentragen und strikte Kontrollen zur Verhinderung von Menschenansammlungen würden schon starke Verbesserungen in den Berechnungen zeigen. „Diese Maßnahmen sollen uns helfen, der Kurve voraus zu sein und sie abzuflachen“, appellierte Kluge an die Regierungen und Menschen in Europa.