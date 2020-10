Haslauer stellt Kuchl unter Corona-Quarantäne

Im Salzburger Tennengau wird die Ortschaft Kuchl unter Corona-Quarantäne gestellt. Die Maßnahme tritt am Samstag um Mitternacht in Kraft und gilt vorerst bis inklusive 1. November, verkündete Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstagvormittag. Es sei ein „extremer Einschnitt“, dessen sei man sich bewusst, so der Landeschef. Allerdings laufe die Situation in Kuchl „aus dem Ruder“, zeigte sich Haslauer alarmiert. Salzburg schränkt zudem den Schul-, Gastronomie- und Event-Betrieb ein.