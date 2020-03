Corona-Shutdown: Jetzt steht Österreich still

„Ich habe eine Familie zu ernähren, meine Frau ist in Karenz“

„Sich die Füße vertreten“ ist ausdrücklich erlaubt. Ansonsten gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, die Strafen bei Zuwiderhandeln sind abschreckend hoch. „Wegen Corona geschlossen“ - für die Wirtschaft ist das Virus der Super-GAU. Die Gastronomie kommt zum Erliegen. So auch das Altwiener Lokal Pürstner in der Innenstadt. Ronny W. ist hier Servicekraft. Er und seine Kollegen schließen das Lokal, alle Sessel stehen bereits kopfüber auf den Tischen. Alles wird ein letztes Mal geputzt. Ein letztes gemeinsames Mittagessen: „Wenn die Bürger gescheit sind, bleiben sie zu Hause. Also wer soll essen gehen?“, fragt der Familienvater. Die Zukunft scheint derzeit ungewiss. „Ich habe eine Familie zu ernähren, meine Frau ist in Karenz, ich habe zwei kleine Kinder und habe immer vom Trinkgeld gelebt, das ist weg. Keine Ahnung, wie es weitergeht.“ Einfach „durchkämpfen“.