Maskenpflicht in grüner Volksschule

Ein Corona-Fall ist ausschlaggebend, dass die Kinder in der Volksschule St. Georgen in Bruck an der Großglocknerstraße auch während des Unterrichts Maske tragen müssen – eine Woche lang. Dabei steht die Bildungsampel im Pinzgau auf Grün. Zwar waren die weiteren Testergebnisse an der Schule negativ, eine Ansteckung könne aber nicht ausgeschlossen werden. Die bisher wohl einzigartige Maßnahme der Gesundheitsbehörde: Maskenpflicht für alle.