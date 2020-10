Geiselnahme mit Messer im Chaos-Knast Asten

Übergriffe auf Beamte, Selbstmord, Brandstiftungen - und nun eine Geiselnahme mit Messer in der Justizanstalt Asten in Oberösterreich! Ein Insasse setzte einem anderen Untergebrachten am Mittwochmittag ein Messer an den Hals, um so Medikamente für seine Rückenschmerzen zu erzwingen. Der Vorfall verlief unblutig, wirft aber neuerlich Fragen zu Sicherheit in der forensischen Haftanstalt auf.