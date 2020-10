Schienen wanderten in die Luft

Verkehrspolitisch war der Obus in Salzburg nicht immer unumstritten. Im Jahr 2000 wurde der Öffi-Verkehr in die neue Salzburg AG eingegliedert. Zuletzt sah sich das Stadtbus-Management aber mangels Qualität heftiger Kritik ausgesetzt. So musste eine Museumsgarnitur aus dem Jahr 1957 im aktiven Betrieb aushelfen, weil sich zu viele Fahrzeuge in der Wartung befanden.