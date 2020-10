Sie sattelten die Pferde und ritten davon!

Es ist eine Art Zwischenraum, der in der Zeit entsteht, wenn jemand ins Auto steigen will, es aber knapp noch nicht getan hat. Oder jemand eilt an einen bestimmten Ort, ist aber noch nicht dort angekommen. Oder jemand wartet, oder aber zwei Menschen laufen auseinander. Solche Zwischenräume und Momente des Auf-dem-Weg-Seins spürt der Linzer Fotograf Reinhard Winkler immer wieder auf und er hält sie mit der Kamera fest.