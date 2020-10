Kult um verstorbenen Jörg Haider reißt nicht ab

Vor zwölf Jahren, am 11. Oktober 2008, ist der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider mit seinem Auto in den Tod gerast. Der Kult um seine Person reißt auch zwölf Jahre danach nicht ab - zumindest in Kärnten. So ziert ein Lichtermeer die Gedenkstätte an der besagten Unfallstelle in Lambichl im Südwesten von Klagenfurt.