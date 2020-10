Für „Zwei-Euro-Raub“ drohten fünf Jahre Haft

„Reiß zwoa Euro her, suscht schlog i di nieder!“ So oder so ähnlich soll eine bisher unbescholtene Frühpensionistin (32) eine ihr unbekannte 57-Jährige in Innsbruck bedroht und anschließend attackiert haben. Der Angeklagten drohten für minderschweren Raub fünf Jahre Haft, doch sie kam mit einer Diversion davon.