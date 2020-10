Helfer für Florianis: Pinzgauer in Dienst gestellt

Der Pinzgauer und die heimischen Florianis. Passender könnte das zukünftige Gerät, stationiert bei der Betriebsfeuerwehr des Flughafens Schwechat, wohl nicht sein. Das alte Heeresfahrzeug ist robust, vielseitig einsetzbar und verlässlich. Darum entschied man sich auch für den Umbau zum Rettungsfahrzeug in schwierigem Gelände. „Kameraden arbeiten im Einsatz oftmals in unwegsamem Gebiet. Sollte ein medizinischer Notfall eintreten, kann mit unserer Ausrüstung eine Erstversorgung vor Ort sowie der Transport aus dem Gefahrenbereich durchgeführt werden“, so Landeskommandant Didi Fahrafellner.