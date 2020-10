Immo-Kauf: Steuerfalle verärgert Eigentümer

Bernd Teichmann aus Saalfelden traute seinen Augen nicht, als das Schreiben plötzlich im Briefkasten lag. Er kaufte sich 2015 von einem Gemeinnützigen Bauträger eine Wohnung am Mühlbachweg in Saalfelden. „Zu billig gekauft“, so der Einwand der Finanz, die den Wert seiner Wohnung um 65.000 Euro hinauf stufte. „Das sind vom Staat reine Raubritter-Methoden“, schimpft der Eigentümer. Alleine in seiner Siedlung haben fast alle der rund 60 Eigentümer Post bekommen. Für einen Vergleich sei die Penthousewohnung im Haus herangezogen worden, was keinen seriösen Wert ergebe. Teichmann will sich das nicht gefallen lassen und auch den Volksanwalt damit befassen.