Christkindlmärkte mit hohen Sicherheitsauflagen

„Frequenzzahlen in Echtzeit“

Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber dazu: „Wir konnten im Sommer Frequenzmessungen mithilfe von Digital-Sensorik erproben - dies funktioniert sehr gut. Diese Technik wird in der Altstadt, in der Maria-Theresien-Straße und auf dem Marktplatz zum Einsatz kommen. Mit Frequenzzahlen in Echtzeit erhalten sowohl Veranstalter wie auch Besucher einen Überblick über stärker und weniger stark frequentierte Märkte, und diese ermöglichen im Bedarfsfall eine Steuerung der Besucherströme.“