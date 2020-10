27-Jährige mit bloßen Händen getötet: Lebenslang

An Leiche DNA-Spuren des Angeklagten entdeckt

Im Ermittlungsverfahren fanden sich aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden keine Hinweise, die für eine Täterschaft des väterlichen Freundes sprechen, der als Zeuge am ersten Tag der Hauptverhandlung geladen war und die Unterstellungen zurückwies. Der 50-Jährige räumte ein, nicht gut auf den Angeklagten zu sprechen gewesen zu sein. Für ihn sei nämlich die um 23 Jahre jüngere Frau „eigentlich die Frau meines Lebens gewesen“, gab er zu Protokoll. An der Leiche wurden auch keine DNA-Spuren des Mannes gefunden, dafür an mehreren Stellen - etwa am Hals - biologische Spuren des Angeklagten.