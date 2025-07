Ski-Champ Haaser will im Weltcup in die Weltklasse

Bessere Startnummer, bessere Chancen

Das Großereignis in Salzburg brachte ihm auch einen Popularitätsschub – und damit mehr Termine, mehr Stress in der „Off-Season“ als gewohnt. „Das nimmt man aber gerne in Kauf“, erklärte Haaser, der sich im Mai beim Schottland-Urlaub entspannt hatte. Dementsprechend hätte er auch nichts dagegen, wenn die gesteigerte Aufmerksamkeit zum Dauerzustand würde. Was wohl passieren würde, könnte der künftige Atomic-Pilot auch im Weltcup so auftrumpfen wie in Saalbach.