Medizinerin (80) gab „Polizisten“ vier Kilo Gold

„Untersten Glieder“ zeigen Reue

Die zwei Wiener sitzen nun mit gesenkten Köpfen vor dem Schöffensenat. „Schuldig und sonst möchte ich keine Fragen beantworten“ – ist alles, was sie über die Lippen bekommen. Der Verteidiger des 28-Jährigen, Rudolf Mayer, erklärt: „Das sind die untersten Glieder in der Kette. Dass die Angst haben, über die größeren Rädchen zu reden, ist wohl nachvollziehbar.“ Ihnen wäre das schnelle Geld versprochen worden – wie es so oft der Fall ist –, wenn sie die Beute bei den Opfern abholen.