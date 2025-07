Pannenfahrer befreite Baby aus überhitztem Auto

Es muss ein Schock für die Mutter des erst wenige Monate alten Kindes gewesen sein: Nach einem Supermarkt-Besuch kehrte sie am Montag gegen 15.20 Uhr mit ihrer Tochter zum Parkplatz zurück. Sie öffnete die Fahrertüre, um den Schlüssel anzustecken, ehe sie die Kleine am Rücksitz hinter den Fahrersitz anschnallte. Doch dann ließ sich plötzlich keine der Türen mehr öffnen. Und das an einem Tag mit 30 Grad Außentemperatur!