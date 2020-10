Mini-Gipfel am Walserberg soll Tourismus retten

Salzburg und Oberösterreich über Schwellenwert für Reisewarnungen

Von den vier an Bayern angrenzenden österreichischen Bundesländern sind nur noch Salzburg und Oberösterreich nicht mit einer Reisewarnung belegt. Allerdings liegt auch in diesen beiden Bundesländern die Zahl der Corona-Neuinfektionen über dem für Reisewarnungen in Deutschland maßgeblichen Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aus dem Dashboard der Gesundheitsagentur AGES geht hervor, dass Salzburg einen Wert von 53,1 Neuinfektionen aufweist und Oberösterreich einen von 56,8.