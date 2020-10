Neue Regeln geplant: Deutsche erschweren Reisen

Zuletzt wurden dementsprechend sechs Regionen zu innerdeutschen Risikogebieten erklärt: Wer etwa in Teile von Berlin reist, muss nach der Rückkehr in sein Heimatbundesland in Quarantäne. Im deutschen Bundestag gilt zudem - wegen der steigenden Zahlen in der Hauptstadt - ab sofort eine Maskenpflicht.