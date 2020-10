Mühlviertlerin griff in die Freistädter Stadtkasse

Weitere Fehlbeträge angeklagt

Nun stand sie wegen Amtsmissbrauchs in Linz vor Gericht. In der Anklage von Staatsanwältin Gudrun Dückelmann fanden sich weitere Vergehen: Beim Verkauf von Citytaxi-Gutscheinen fehlten 1703 Euro, bei den Gebühren für Strafregisterbescheinigungen 930 Euro und auch am Fundamt 452 Euro. „Ich habe nach besten Gewissen gearbeitet, es haben sich Fehler eingeschlichen“, rechtfertigte sich die Angeklagte.