Von Goldbarren bis Viagra: Zoll zieht Sommerbilanz

Fast 100.000 Schmuggel-Tschick, rund 800 Gold- und Silberbarren, Potenzmittel, Rauschgift - trotz strenger Grenzkontrollen und stark eingeschränkten Flugverkehrs wegen Corona wurde den rot-weiß-roten Zollfahndern in diesem Sommer nicht langweilig. Ganz im Gegenteil. Dabei gab es auch Aufgriffe, die durchaus für Schmunzeln sorgten: So zogen Beamte in Vorarlberg zwei mobile Toiletten aus dem Verkehr.